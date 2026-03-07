3月6日（金）深夜に放送されたテレビ朝日のビューティバラエティ番組『BeauTV 〜VOCE』では、「キャップスタイルを楽しむ！3パターンのヘアアレンジ」が紹介されました。【映像】キャップの可愛い被り方は？プロが教える3パターンのヘアアレンジに蛯原友里も太鼓判「ひと手間かけるだけですごく可愛い！」教えてくれたのは、ヘアスタイリストの前原穂高さん。多くのモデルや俳優に支持され、雑誌やCMのヘアメイク、サロンの経営