3月28日よりPrime Videoで独占配信される、Snow Manの岩本照とTravis Japanの松田元太がW主演を務めるドラマ『カラちゃんとシトーさんと、』のキービジュアルと特報映像が公開された。 参考：岩本照＆松田元太、『カラちゃんとシトーさんと、』クランクイン雪景色の撮影ショットも 本作は、高野水登とフトンチラシの同名コミックを原作に、カラちゃんとシトーさんが、日本各地のサウナを巡りなが