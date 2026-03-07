【牧元一の孤人焦点】日本テレビの杉原凜アナウンサー（29）がBS日テレ「9階のハギモトさん！」で輝きを放っている。番組は昨年10月、コメディアンの萩本欽一（84）が「作りながら成長する番組」と唱え、スポンサーなしで開始。内容はニュース、ドキュメンタリー、バラエティー、クイズ、コントなど多岐にわたり、杉原アナは番組の進行を担うとともに、縦横無尽に語り続ける萩本に対して時に鋭くツッコミを入れる役割を果た