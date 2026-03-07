バレエダンサーで女優の上野水香（48）が7日、フランスの老舗ファッションブランド「レペット」との世界初のコラボレーションレオタードを自身がプロデュースするトータルブランド「piuprimadimizuka」から発売することを発表した。このほど都内で取材会を行い、待望のコラボに込めた思いのほか、今月20日からスタートする東京バレエ団での冠公演への意気込み、新たに歩み始めた女優としての期待を語った。幼い頃から憧れ