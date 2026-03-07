阪神の新外国人、キャム・ディベイニー内野手（28）が7日、2軍に合流した。SGLでのファーム春季教育リーグ、ソフトバンク戦に出場するためとみられる。ソフトバンクと対戦した前日6日のオープン戦で初めて三塁を守り、失策をしていた。ドラフト2位の谷端（日大）、前川らもファームへ回った。一方、育成2位で走力が武器の山崎が初めて1軍に昇格。この日、甲子園で行われるソフトバンク戦の出場が期待される。また、糸原、佐野