（CNN）トランプ米大統領は6日、自身のSNSトゥルース・ソーシャルで、米国によるイランへの攻撃終結の条件を明示した。その内容は「無条件降伏以外、イランとの合意はあり得ない！」というものだった。トランプ氏はこれまで、イラン体制側との交戦状態を終結させる期限について言及を避けてきた。昨夜遅くに公開されたタイム誌とのインタビューでは、4〜5週間以内には政権の掲げる目標を達成できるとの認識を示しつつ、「一切期限