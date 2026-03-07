ＷＢＣの１次ラウンドが６日（日本時間７日）に行われ、Ｂ組のメキシコはテキサス州ヒューストンでの英国戦に８―２で勝った。２回にアルバレス（ブレーブス）の左中間へのソロ弾で先制。６回にフォード（ナショナルズ）に同点弾を左翼に運ばれた。しかし、８回二死無走者から２者連続四球でチャンスをつくるとアランダ（レイズ）が内角低めのフォーシームを逆方向へ高々と打ち上げると、左翼席に着弾。勝ち越し３ランとなっ