2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した大矢明彦氏と齊藤明雄氏が、中日の育成・牧野憲伸について言及した。大矢氏は「投げっぷりの良さは見ていて響きましたね。とにかく球種問わず、ストライクどんどん先行させられる」と評価し、「最初の使い出しは、左バッターにどうかなという見方をされると思うんだけど、あれだけしっかり腕が振れて、追い込みができて、即勝負できる。もう１ランクあげたチ