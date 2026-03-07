少しずつ寒さがやわらぎ、これからは爽やかで好印象が狙えるシャツが活躍する季節に。ミドル世代がこれから買うなら、【UNIQLO：C（ユニクロシー）】の「シャツアイテム」がおすすめ。英国デザイナーのクレア・ワイト・ケラーによる洗練されたラインナップは、一点投入でセンスを格上げできそうです。今シーズンはシャレ感のあるシャツで、ワンランク上のコーデを目指してみて。 クリーンに