WBC日本VS台湾ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で連覇を狙う日本代表「侍ジャパン」が6日、東京ドームでの1次ラウンド・プールC初戦で台湾と対戦。13-0で7回コールド発進した。ベンチにはダルビッシュ有投手（パドレス）の侍ユニホームが掲げられた中、目撃された23歳の振る舞いに熱い視線が注がれた。共に戦う決意の現れか。侍ジャパンのベンチに掲げられた背番号11のユニホームに手を当てていたのは、高橋宏斗投手