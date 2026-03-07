6日午後5時すぎ、福岡市博多区で44歳の会社員の男が酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕されました。警察によりますと、6日午後6日午後5時すぎ、福岡市博多区吉塚で軽乗用車が信号停止中のライトバンに追突する事故がありました。警察が現場に駆け付けると軽乗用車を運転していた男から酒の臭いがしたため呼気を調べたところ、基準値の6倍を超えるアルコールが検出され、男を酒気帯び運転の疑いで現行犯逮捕しました。逮捕された