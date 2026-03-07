仕事や人間関係、将来への不安など日々のストレスの種を完全になくすのは難しいことです。心理療法士のジョン・ツィリンパリス氏はストレスを完全になくすのではなく、日常の中で無理なく続けられる習慣を積み重ねることで「ストレスに揺さぶられにくい状態を作れる」と主張。心理学系メディアのPsychology Todayに、ストレスに振り回されない日を形作る10個の習慣をまとめています。Want to Stress-Proof Your Day? | Psychology