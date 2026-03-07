２００５年からテレビ朝日系アニメ「ドラえもん」（土曜・後５時）でドラえもんの声を担当し、公開中の「映画ドラえもん新・のび太の海底鬼岩城」（矢嶋哲生監督）でも好演している声優・水田わさび（５１）はアニメには詳しくなかったが、幼少期のある経験が今の仕事につながったという。苦労もあったが「お芝居が好き」という一心で声優業３０周年。日々、仕事を楽しんでいる。（中西珠友）誰もが知る国民的アニメの主人