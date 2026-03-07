◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組日本―韓国（７日・東京ドーム）第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）で大会２連覇を狙う侍ジャパンは、６日の１次ラウンド初戦だった台湾戦（東京ドーム）を１３―０の７回コールドで大勝し、好発進を切った。両軍無得点の２回１死満塁でドジャース・大谷翔平投手（３１）が先制の満塁本塁打を放つと、打線の勢いが止まらず、２回だけで一挙１０得点。１イニング１０得点はＷＢＣ