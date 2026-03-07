気象台は、午前9時57分に、暴風警報を藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】秋田県・藤里町、五城目町、八郎潟町、井川町、大潟村に発表 7日09:57時点沿岸では、7日夜のはじめ頃まで暴風に、7日昼過ぎから7日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■秋田市□暴風警報7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間7日昼前風向南西・陸上最大