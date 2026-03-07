SHOW-YAがプロデュースする女性アーティスト限定のロックフェス『NAONのBUNTAI 2026』が、4月29日に開催される。【ライブ写真】女性アーティストによる『NAONのYAON 2025』白熱のステージ『NAONのYAON』は東京・日比谷野外大音楽堂で開催されてきたフェスで、1987年にスタートし、今回で20回目を迎える。日比谷野外大音楽堂の再整備工事着工のため、今回は『NAONのBUNTAI 2026』として会場を神奈川・横浜BUNTAIに変え、パワフ