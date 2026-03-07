世界最大プロレス団体「WWE」で大活躍して昨年12月に現役引退したジョン・シナ氏（48）が7日までに自身のインスタグラムを更新。侍ジャパン戦士の写真を投稿した。事の発端は3日、侍ジャパンと阪神の強化試合で鈴木誠也（カブス）が初回から左中間へ特大の先制ソロを放った。二塁を回ったところで、侍ジャパン新セレブレーションポーズとなった右手をシャカシャカ回しながら左手を添えてお茶をたてる「お茶たてポーズ」を披露