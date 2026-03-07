気象台は、午前9時57分に、暴風警報を三川町、庄内町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】山形県・三川町、庄内町に発表 7日09:57時点庄内では、7日夜のはじめ頃まで暴風に、7日昼過ぎから7日夜遅くまで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■山形市□なだれ注意報7日にかけて注意■米沢市□なだれ注意報7日にかけて注意■鶴岡市□暴風警報7日夜のはじめ頃にかけて警戒ピーク時間7日昼前