「大和証券Mリーグ 2025-26」3月6日の第1試合、U-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が見せた華やかなヘアスタイルと力強い闘牌がファンの視線を釘付けにした。【映像】かわいらしさもアップ！瑞原の大きな「お団子ヘア」レギュラーシーズンもいよいよ終盤戦を迎え、セミファイナルシリーズ進出を争うボーダーライン上の攻防が激化している。瑞原の所属するU-NEXT Piratesは現在、レギュラーシーズン突破がかなり厳しくなって