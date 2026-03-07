世界各国で“激辛”の代名詞となりつつある韓国発「ブルダック」ブランドから、日本限定の「ブルダックカレー」が4月に発売される。販売元は三養ジャパン。レトルトタイプで辛さ初心者向けの「中辛」、辛さ上級者向けの「激辛」の2種類を用意した。マーケティング担当者は「カレーは日本にとって非常に馴染みがあるメニュー。ブルダックカレーを通じて、より日本の食文化に密着し、日本で愛されるブランドに育てたい」と期待を