第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドの日本と台湾の試合が行われ、日本が13−0で台湾に圧勝した。今大会初戦を迎えた侍ジャパンは、昨日オーストラリアに敗れ後がない台湾と対戦。その2回表だった。1死満塁で迎えた第2打席、大谷翔平が先制点となる満塁ホームランを放ち主導権を握ると、その後も攻撃の手を緩めず1イニングでなんと10得点を奪った。３回表にも3点を奪い、投げては先発の山本由伸が3回途中を