日本サッカー協会（JFA）は6日、今月12日から23日にかけてアルゼンチンのブエノスアイレスで行われる遠征に臨むU-17日本代表メンバーを発表した。招集メンバーには、194センチの長身を誇るDF森井莉人（サンフレッチェ広島F.Cユース）や、191センチのGK長井京志郎（ロアッソ熊本ユース）、また昨年J1史上最年少デビューを果たしたFC東京のMF北原槙らが選出。また高体連からはMF舘美駿（修徳）とMF星宗介（尚志）の2人が選ばれた。遠