人気ロックバンドONE OK ROCKが6日、インスタグラムの公式アカウントを更新。「ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026」5月9日の上海公演中止を発表した。公式アカウントでは英文で「5月9日に上海虹口サッカースタジアムで予定されていたONE OK ROCK『DETOX Asia Tour 2026』上海公演は、不測の事態により中止となりました」と記された。