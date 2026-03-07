NHK気象キャスターの久保井朝美（37）が6日までにインスタグラムを更新。新年度からの出演番組を発表した。久保井は「新年度からの出演番組です隔週月〜金NHK総合『首都圏ネットワーク』（17:57〜関東甲信越の気象情報も）隔週月・金NHK総合『午後LIVEニュースーン』隔週土・日NHK総合昼・夜ニュース」と出演番組を告知し、近影を投稿した。久保井はミントグリーンのリブニットを着用。パステルカラーで春先取り