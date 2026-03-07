ドバイに在住していたモデルのMALIA．（43）が6日までにインスタグラムを更新。日本へ帰国することを報告した。MALIA．は4日の更新で「3月4日Dubaiを離れることに」とつづっており、最新の更新では「昨夜遅くにお友達のお家に到着しました。わたしと息子のためにチキンスープを準備してくれていて、着いてすぐにいただきました。彼女の優しさに、お腹だけじゃなく心も満たされました」と友人宅へ到着したことを明かした。続けて「