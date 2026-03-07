7日午前8時20分頃、東京・世田谷区にある砧公園の木が倒れ、歩いていた人が下敷きになる事故がありました。東京消防庁によりますと70代の女性が下敷きになったということですが救出されたということです。女性に意識はあり病院に搬送されましたが命に別状はないということです。倒木の原因はわかっていないということです。