韓国プロ野球などで活躍する人気チアリーダー、キム・ナヨン（金娜妍、26）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「実は私が一番好きなのは楽な服にただ全部束ねた髪」とつづり、胸元がU字に大胆に露出された白のタンクトップに黒のタイトなパンツルックで髪を後ろで束ねたラフな格好を披露した。サングラスをコーディネートして街を散策したり、買い物したりしたプライベートショットをアップした。