台湾代表の曽豪駒（ソ・ゴウク）監督（46）が7日、チェコ戦前の会見に臨み、最後まで全力で勝利を追求していく強い姿勢を示した。初戦でオーストラリアに0―3の零封負け。前日6日の日本戦では13失点で7回コールド負けを喫した。24年のプレミア12で優勝し、戦力的にも大きな期待を受けながらの大会だったが、ここまでは結果を出すことができていない。「ここまでの2試合、望む結果にならず、チーム全体でガッカリしている」と