フードスタイル三田店＝7日午前、東京都港区イオングループが手がけるスーパー事業の新ブランド1号店「フードスタイル三田店」（東京都港区）が7日、オープンした。競争激化に伴う事業再編の一環で、「ダイエー」や「ピーコックストア」といった既存店を順次転換する。家族や共働き世帯向けに総菜などの品ぞろえを強化する。1号店はピーコックストアを刷新。総菜のほか、弁当やすし、ピザなども幅広く取りそろえる。首都圏で