原油価格の指標となるアメリカのWTI原油先物価格は6日、およそ2年4か月ぶりに1バレル＝90ドルを突破しました。この1週間での上昇幅は、じつに43年ぶりの大きさです。ニューヨーク市場でWTI原油先物は6日、一時、前の日より14%急騰し、およそ2年6か月ぶりに1バレル＝92ドル台をつけました。中東カタールのエネルギー相が「ホルムズ海峡を石油タンカーが通過できないならば、湾岸諸国のエネルギー輸出業者は数日以内に生産を停止し、