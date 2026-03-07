資産運用の目的として「老後不安の解消」を挙げる人は多いでしょう。資産が増えることで老後不安は解消されるかもしれません。しかし、それが「充実した老後」に直結するかというと、そうではないようです。今回は「お金を使いたいけど老後が不安」という人の根本にある共通点と、充実した老後を満喫するために知っておきたい「お金を貯めながら使うコツ」をみていきましょう。YouTubeチャンネル登録者数約40万人を誇る鳥海翔FPが