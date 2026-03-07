庄内の海上では、低気圧の影響により、西よりの暴風となり、大しけとなるでしょう。７日昼前から夜のはじめ頃にかけて、西よりの暴風に警戒し、７日昼過ぎから夜遅くにかけて、高波に警戒してください。 【画像】山形・全国の天気 ［気象概況］低気圧が、日本海にあって東北東へ進んでいます。この低気圧からのびる寒冷前線が東北地方を通過しています。この低気圧は、次第に不明瞭になりますが、７日朝には三陸沖で別の低気圧が