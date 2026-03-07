◇米男子ゴルフ下部ツアーチリ・クラシック第2日（2026年3月6日チリプリンス・オブ・ウェールズCC＝7134ヤード、パー71）25位から出た石川遼（34＝CASIO）は2バーディー、3ボギーの72で回り通算2アンダーで59位に後退した。58位から出た杉浦悠太（24＝フリー）は67で回り5アンダーで17位に浮上。大西魁斗（27＝ZOZO）は3オーバーで予選落ちした。ドク・レッドマン（28＝米国）ら3人が9アンダーで首位に並んだ。