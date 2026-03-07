新しいことに臨むには、過去を踏まえる 子（し）曰（いわ）く、故（ふる）きを温（あたた）めて新（あたら）しきを知（し）る、以（もっ）て師（し）と為（な）るべし。 先生がいわれた。古いことを研究して学び、新しい知識を得ることに活かすことができる人は、師となれる人である。 故（ふる）きを温（たず）ねて新（あたら）しきを知る、と一般的に使い、温故知新という四字熟語になっています。仕事上の新しい企画を立てる