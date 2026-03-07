海藻ときのこが食物繊維が血糖値の急上昇を防ぐ究極の食材と言われる理由 食物繊維が血糖値の急上昇を防ぐ 海藻には、水に溶けやすい性質の水溶性食物繊維が豊富に含まれています。その中でも「フコイダン」は糖の吸収を緩やかにして血糖値の急上昇を防ぎ、さらに腸内の余分なコレステロールや有害物質を絡め取って排出する作用もあります。 そのほか、海藻のぬめり成分である「アルギン酸」にも食後の血糖値の急上昇を防