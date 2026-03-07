会議を成功するためには環境づくりが大事！自分の意見を通すための心理テクニック 会議室の大きさやテーブルの形にもひと工夫 仕事を進めていくうえで欠かせないのが会議や打ち合わせ。ただし、時間ばかりかかってなかなか結論が出ないなど無駄な会議も少なからずあるものです。 それらの原因は、参加する人の意識の差によるもの。もちろん、個人個人の資質や能力もありますが、その会議に集中できるかどうかは環境である