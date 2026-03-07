◇米男子ゴルフツアーアーノルド・パーマー招待第2日（2026年3月6日フロリダ州ベイヒル・クラブ＝74667ヤード、パー72）18位から出た松山英樹（33＝LEXUS）は1イーグル、2バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの74とスコアを落とし、通算イーブンパーで29位に後退した。首位とは13打差。26位から出た久常涼（23＝SBSホールディングス）は1イーグル、1バーディー、1ボギーの71で回り、20位に浮上した。ダニエル・バー