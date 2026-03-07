6日、レバノンの首都ベイルート南部で、イスラエル軍の攻撃後に上がる煙（ロイター＝共同）【エルサレム、イスタンブール共同】レバノンの国営通信は6日、親イラン民兵組織ヒズボラとイスラエル軍の交戦が始まった2日以降のレバノンの死者が217人になったと報じた。イスラエル軍のザミール参謀総長は「ヒズボラとイランは一体だ。イランの枢軸を完全に崩壊させる」と述べ、攻撃を続ける考えを示した。死者はさらに増える恐れがあ