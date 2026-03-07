7日午前8時20分ごろ、世田谷区の砧公園で、「木が倒れて女性がけがをしている」などと119番通報がありました。東京消防庁と警視庁によりますと、砧公園の大蔵第二運動場付近で、木が倒れ、70代の女性が下敷きになり、動けない状態となったということです。駆けつけた救急隊員が、チェーンソーで木を切断して、女性を助け出し、女性は、そのまま病院に運ばれました。軽傷とみられています。倒木の原因は分かっていません。