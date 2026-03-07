気象庁の週間天気予報（3⽉7⽇～3⽉13⽇）によりますと、北⽇本と東⽇本から⻄⽇本にかけての⽇本海側は、晴れる所もあるものの雲が広がりやすく、9⽇から10⽇は雪または⾬の降る所があるということです。 【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？7日（土）～12日（木）雪雨シミュレーション 東⽇本から⻄⽇