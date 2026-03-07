山本涼太（中央）の後半距離＝ラハティ（共同）【ラハティ（フィンランド）共同】ノルディックスキーのW杯複合は6日、フィンランドのラハティで行われ、男子第16戦の日本勢は山本涼太の21位が最高だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS130メートル）は9位につけたが、後半距離（10キロ）で順位を落とした。渡部善斗は33位、畔上祥吾36位、木村幸大39位、森恢晟43位。今季限りで現役を退く渡部暁斗は体調不良で欠場した。女子第13