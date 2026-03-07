◇米男子ゴルフツアープエルトリコ・オープン第2日（2026年3月6日プエルトリコグランドリザーブGC＝7506ヤード、パー72）第2ラウンドが行われ、76と崩れた平田憲聖（25＝ELECOM）、69で回った金谷拓実（27＝SOMPOひまわり生命）はともに通算2オーバーで予選落ちした。67をマークしたチャンドラー・ブランシェ（31＝米国）が通算13アンダーで首位を守った。