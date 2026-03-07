普段以上に目立つことは間違いない。それも良くない意味で──。【もっと読む】「タニマチの連れの女性に手を出し…」問題視されていた暴行“被害者”伯乃富士の酒癖・女癖・非常識安青錦（21）の綱とりが注目されている大相撲3月場所（8日初日）。しかし、それとは別に多くのファンが興味津々なのが、伊勢ケ浜部屋勢ではないか。場所前に発覚した、伊勢ケ浜親方（34=元横綱照ノ富士）による暴行事件。なにせ、殴られて顔面