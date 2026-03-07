いやはや、脱帽するしかない。【もっと読む】“OB無視”だった大谷翔平が慌てて先輩に挨拶の仰天！侍ジャパンが台湾を迎えた6日のWBC第1ラウンド初戦。二回1死満塁のチャンスで打席に立った1番・DHの大谷翔平（31）が、いきなり大仕事をやってのけた。カウント2ー1からの4球目、124キロのカーブをやや泳ぎながらとらえると、高々と上がった打球は右翼スタンドへ。衝撃の満塁弾に東京ドームが大歓声で揺れる中、淡々とした表