国内女子ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディス 第2日（沖縄・琉球GC=6610ヤード・パー72）。【もっと読む】渋野日向子は「歩き方」を見直せ！専門家が解説する仰天メリット左手首の故障で昨季後半、戦列を離れていた小祝さくら（27）が魅せた。実測147ヤードの13番（パー3）。7番アイアンで放ったショットがピン手前3mに着弾すると3バウンドでカップインした。「迷って7番にした。ちょっと（風が）アゲていて、手前ピン