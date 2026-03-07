「羽生結弦 notte stellata 2026」最終リハーサルで撮影フィギュアスケートの五輪連覇王者でプロスケーターの羽生結弦さんが座長を務めるアイスショー「東和薬品 presents 羽生結弦 notte stellata 2026」が7日から3日間、宮城・セキスイハイムスーパーアリーナで開催される。最終リハーサルが行われた6日、世界から集った9人の集合写真に多くのファンから興奮の声が寄せられている。羽生さんとの名コンビで知られる振付師デヴ