◆米男子プロゴルフツアーアーノルド・パーマー招待第２日（６日、米フロリダ州・ベイヒルクラブ＝７４６６ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、１８位で出た松山英樹（ＬＥＸＵＳ）は１イーグル、２バーディー、４ボギー、１ダブルボギーの７４とスコアを落とし、通算イーブンパーの２９位に後退した。トップと１１打差。ツアー初優勝を狙う久常涼（ＳＢＳホールディングス）は２６位で出て１イーグル、１バーディー