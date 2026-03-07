【藤江直人のフットボール縦横無尽】#2【前回を読む】Jリーグ初参入レイラック滋賀を徹底解剖 「居原田麗さんの遺志」を宿した“一体感”が最大の武器になる独自のチームカラーが数字に反映されつつある。クラブ創設32年目で初めてJ1へ昇格し、特別大会のJ1百年構想リーグ地域リーグラウンドEASTを戦っている水戸ホーリーホックの特徴を示す数字として「32」があげられる。第4節を終えた時点の「被シュート数」の合計だ。