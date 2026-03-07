史上最強の呼び声高い米国代表の打線が凄まじい。【もっと読む】侍J郄橋宏斗サイドがドジャースと“濃厚接触”！来オフ移籍は「十分ある」の怪情報アリゾナ州で行われた日本時間4日のジャイアンツ戦、5日のロッキーズ戦の強化試合2戦合計で7本塁打を含む33安打29得点。野球版「ドリームチーム」が早くも異次元の攻撃力を披露した。この米国打線の中心を担うのが、主将を務める主砲のアーロン・ジャッジ（33=ヤンキース