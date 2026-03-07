4日と5日、山形県で無職の女と理学療法士の男が立て続けに「自作自演」事件で逮捕された。現金80万円強盗事件を自作自演 山形県の消防分署長が警察に語った「作り話」のいきさつ「自宅に入り込んだ泥棒に殴られ、現金が入った財布を奪われた」4日、偽計業務妨害の疑いで逮捕された上山市の無職、渡辺結花容疑者（24）の家族から山形県警に110番があったのは、昨年12月1日午後4時50分ごろ。渡辺容疑者は警察に＜家に1人でいた